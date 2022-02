A família Patrocínio está este sábado, 5 de fevereiro, em festa com o aniversário de Alice, filha de Inês Patrocínio.

Como é habitual, a data foi destacada nas redes sociais com uma série de fotos que mostra os detalhes da festa. Este ano, o tema foi o Universo e a aniversariante destacou-se vestida de astronauta.

Alice, recorde-se, é a primeira filha do casamento com Pedro Rocha e Melo. Em novembro de 2019 o casal deu as boas-vindas ao segundo filho, Pedro.

Veja as imagens na galeria.

