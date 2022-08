Idris Elba fez uma revelação surpreendente sobre a filha no programa de rádio 'The Breakfast Club'.

O ator contou que Isan Elba, de 20 anos, recusou falar com ele durante algum tempo depois de ter sido rejeitada pelo pai numa audição para o filme 'A Besta', protagonizado pelo próprio.

O ator justificou a recusa pelo facto de a química entre os dois não ser a mais indicada para o projeto.

"Ela quer ser atriz e fez uma audição para o filme. No final, teve a ver com a química. Ela foi ótima, mas a relação [entre as personagens] no filme e a minha relação com ela, não era uma química apropriada para o filme, por mais estranho que pareça. A minha filha ficou três semanas sem falar comigo. Sim, eu também ficaria um pouco chateado", contou.

Entretanto, Isan Elba fez as pazes com o pai e esteve até presente na antestreia do filme em causa.

Leia Também: Após negociações, Idris Elba desiste de ser o primeiro James Bond negro