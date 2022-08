Foram muitas as caras conhecidas brasileiras que não deixaram passar em branco o Dia do Pai, que no Brasil se celebra no segundo domingo de agosto.

Entre as várias publicações que foram feitas nas redes sociais, destacam-se as palavras da filha de Gugu Liberato, Sofia.

Ao reunir algumas fotografias captadas na presença do pai, a jovem começou por dizer: "Hoje é o dia desta pessoa mais que especial".

"Não vejo o Dia do Pai como uma data para lamentar, mas sim relembrar todos os momentos incríveis que pude vivenciar ao teu lado. Cada uma destas fotos representa uma lembrança diferente que vivenciamos", destacou.

"Lembro-me até hoje da nossa primeira viagem de navio que foi uma das mais especiais da minha vida. A primeira vez que nos levaste a ver o teu novo programa, power couple! Estavas tão animado para mostrar o quanto amavas o teu trabalho! Enquanto esbanjavas felicidade pelo palco. Lembro-me também de cada detalhe da nossa última viagem, para Portugal. Ansioso, contavas sobre a tua história, o teu passado quando moravas em Portugal", recordou, mostrando uma fotografia captada na cidade do Porto. "Amo-te mais que tudo, pai", escreveu, por fim.

