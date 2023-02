A filha do icónico ator David Hasselhoff - mais conhecido pela série 'O Justiceiro' com o eterno KITT, ou pelo trabalho na série 'Marés Vivas' - casou-se no passado sábado.

A cerimónia que uniu Taylor Hasselhoff e Madison Fiore decorreu no Ethereal Gardens, na Califórnia, e contou com a presença de 186 convidados, entre amigos e familiares.

"Foi tão bom poder reunir todos. E tê-los todos na mesma sala", disse a noiva à revista People depois do casamento.

"As pessoas viajaram de várias partes do mundo. Houve um momento durante o casamento em que paramos um segundo no meio do corredor e apenas olhamos para toda a gente, respiramos fundo e sorrimos para todos", relatou.

"Nunca mais vou esquecer aquele momento a ver tantos rostos. Foi espetacular", acrescentou.

© talynfiore/Instagram

David Hasselhoff, agora com 70 anos, levou a filha ao altar ao som de 'Bittersweet Symphony'. "Antes de sair, tinha tudo controlado e sentia-me bem até que o vi e pensei 'oh, não'. Comecei a chorar, só pensava que tinha de me recompor. Mas foi só porque ele estava tão feliz por mim, e o sorriso dele era tão grande", contou, falando do pai.

"Acho que comecei a chorar quando vi o meu pai porque ele é uma grande luz na minha vida", destacou ainda. "E é também tão solidário e amoroso, e sei o quanto é que ele se preocupa com o meu bem-estar e a minha felicidade. Por isso vê-lo feliz... Foi uma honra poder descer com ele e ver como ele estava feliz por eu começar esta jornada", continuou.

Os noivos, relata o Page Six, conheceram-se através de uma aplicação de encontros e ficaram noivos em dezembro de 2021.

Além de Taylor-Ann Hasselhoff, de 32 anos, o ator é também pai de Hayley Hasselhoff, de 30. Ambas são fruto do casamento terminado com Pamela Bach.

