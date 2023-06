David Bowie mantém-se vivo na memória dos fãs mas, sobretudo, no coração da família.

Ainda esta terça-feira, a filha do falecido artista recordou na sua página de Instagram um carinhoso vídeo de quando era criança.

No vídeo, que pode ver na galeria, David Bowie aparece a dançar com Lexi Jones, que atualmente tem 22 anos.

"Meu eterno raio de sol", escreveu Lexi na legenda das imagens.

De recordar que o artista deu as boas-vindas à filha em agosto de 2000, fruto da relação com Iman, com que foi casado desde 1992 até à sua morte. O cantor é ainda pai de Duncan Jones, de 51 anos, fruto da união passada com Angie Bowie.

David Bowie morreu em 2016, aos 69 anos, vítima de cancro do fígado.

