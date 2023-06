Na emissão desta quinta-feira, dia 8 de junho, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos anunciaram a morte do pequeno André, depois dos pais do menino terem estado no 'Dois às 10' em abril.

André morreu ao fim de três anos depois de os médicos lhe terem dado meses de vida. Sofria de uma doença rara e viveu nos cuidados paliativos. Estava na Casa do Kastelo.

"Esteja onde estiver o André, que esteja em paz", disse Maria Botelho Moniz, enviando também palavras de apoio à família do menino.

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: Merche Romero mostra look nos anos do filho. "Não precisamos de fotos"