No dia em que celebra os 12 anos do nascimento do filho, fruto da relação terminada com o DJ António Pereira, Merche Romero recorreu à sua página de Instagram para destacar a ida ao 'Dois às 10', da TVI, exibindo o look escolhido para a ocasião.

Na publicação, a data especial esteve sempre em destaque. "Hoje o meu filho faz 12 aninhos! Obrigada ao 'Dois às 10' por me abraçarem neste dia! Muitos de vocês acompanharam tudo desde o primeiro dia que soube que estava grávida e mesmo até na tv! Obrigada por nos acarinharem desde sempre! Continuamos juntos. Obrigada. O tempo voa! A vida é hoje", começou por escrever.

"Hoje festejo a vida do meu Salvador, parabéns filho! Não precisamos de fotos nas redes porque vivemos cada dia, cada minuto juntos e isso é que importa", acrescentou, referindo que estava a usar um look By Santana Pires.

Nas stories, Merche Romero publicou ainda um outro vídeo de bastidores, voltando a assinalar o aniversário do filho e destacando também a presença de Cinha Jardim no programa. Veja tudo no vídeo da galeria.

De recordar que Cinha Jardim esteve alguns dias afastada da televisão depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio. Entretanto, já regressou ao pequeno ecrã.

