Marisa Cruz surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia em que aparece junto do filho mais velho, João, mostrando como o jovem está crescido.

"Uma nova fase começa agora. Tenho muito orgulho em ti, meu filho lindo", escreveu a mamã na legenda do registo, que tudo indica que assinala o fim do ensino secundário.

De recordar que João, que vai completar 18 anos em setembro, é fruto da relação terminada de Marisa Cruz com João Pinto. O ex-casal tem ainda em comum o filho Diogo, que faz 14 anos em agosto. João Pinto tem outros três filhos, João e Diana, que resultam do casamento com Carla Baía, e Irene Maria, que nasceu da atual união com Ângela Galvão.

Após Marisa Cruz mostrar a fotografia em que aparece ao lado de João, foram muitas as reações que não tardaram a chegar. "Está enorme", comentou Merche Romero.

