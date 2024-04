Esta sexta-feira, 5 de abril, Cláudia Vieira e Pedro Teixeira celebram uma data muito especial. A filha do antigo casal, Maria, completa 14 anos de vida, algo que foi destacado pela artista através de uma amorosa partilha na sua página de Instagram.

"Esta menina mulher que transformou a minha vida faz anos hoje! Catorze. 14 anos de muita alegria, muitos desafios, muita aprendizagem! É maravilhoso ser tua mãe. Muitos parabéns, Fifi. Amo-te, amo-te, amo-te", escreveu Cláudia na legenda de um retrato de Maria.

Note-se que Cláudia é ainda mãe de Caetana, fruto do atual relacionamento com João Alves. Por sua vez, Pedro é pai de Manuel, que nasceu da relação terminada com Sara Matos.

Leia Também: Cláudia Vieira mostra momento de cumplicidade entre as filhas