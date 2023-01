O ex-casal Cláudia Raia e Edson Celulari tem motivos para celebrar em grande. A filha mais nova que têm em comum, Sophia, completou 20 anos. A data, como seria de esperar, não foi deixada para trás.

No Instagram, tanto Cláudia como Edson fizeram questão de dedicar uma carinhosa mensagem à jovem.

"Filha amada, 20 anos!!! Que orgulho sinto de ti, do teu pensar, do teu olhar, do teu fazer, da tua sensibilidade. Que mulher linda te tornaste, tão antenada, tão múltipla e inquieta. Amo todas as Sophias que habitam em ti e que sempre se expressam com muita determinação. Que as tuas asas te levem a lindos voos. Celebra alegremente os teus 20, tu mereces! Amo-te", escreveu o pai 'babado'.

"Hoje é o aniversário da minha fifi, amor da minha vida, capricorniana determinada, amiga, filha querida e uma mulher que admiro muito! Parabéns pelo teu novo ciclo, meu amor, que seja leve, amoroso e cheio de luz! Amo-te para sempre [seis vezes] o tamanho do universo", disse Cláudia Raia.

