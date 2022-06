Foi através do Instagram que Lara Saget homenageou o falecido pai, Bob Saget, numa data marcante.

Este domingo celebrou-se nos Estados Unidos o Dia do Pai, data que Lara, de 32 anos, não deixou passar em branco.

"O meu pai não era apenas o meu pai, era o meu melhor amigo", disse. "[...] Ele não tinha medo do amor. O meu pai simplesmente queria partilhar risos e amor com o mundo", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que este foi o primeiro ano que Lara viveu o Dia do Pai longe do progenitor. Bob Saget morreu no início deste ano, em janeiro.