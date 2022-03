"Hoje foi o dia! O dia desta pequena perguntar: porque é que tu e o pai não vivem juntos?". Foi desta forma que Blaya começou por abordar o tema na sua página de Instagram.

A artista decidiu partilhar com os seguidores este momento, tendo contando como é que explicou à pequena Aura, de quatro anos, a razão dos pais viverem em casas separadas.

"Primeiro disse-me: Tu não sabes onde é a casa do pai! Eu: sei sim! Ela: porque é que vocês já não vivem juntos? Demorei uns segundos a processar a pergunta, e a pensar em como haveria de dizer-lhe! Tinha que ser de uma maneira que fizesse sentido e que ela percebesse", escreveu Blaya.

"Então disse: Olha filha, eu e o pai já não vivemos juntos porque já não havia amor! Mas logo, logo reformulei para: Já não havia amor de namorados e de dar beijinhos na boca, agora só há amor de amigos! Então quando deixámos de ter amor de namorados, o pai foi para a casa dele e eu fiquei na minha", contou, afirmando que "a miúda apanhou-a desprevenida".

"Ainda lhe perguntei se fazia sentido o que eu estava a dizer, ela disse que sim", disse ainda a artista.

Recorde-se que Blaya é também mãe do pequeno Theo, que nasceu no ano passado, fruto da atual relação com João Barradas.

