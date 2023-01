A filha mais velha de Alexandra Lencastre, que nos últimos anos tem dado cartas como atriz, Margarida Bakker, mudou radicalmente de visual.

A jovem atriz disse 'adeus' ao cabelo loiro que era a sua imagem de marca e está agora ruiva.

Margarida mostrou nas redes sociais o resultado final da transformação e confessou estar em modo "pequena sereia".

Além de Margarida, de 26 anos, Alexandra Lencastre é ainda mãe de Catarina Bakker, de 24. As duas jovens são ambas fruto do relacionamento da atriz com o produtor de televisão Piet-Hein Bakker.