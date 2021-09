A filha mais velha de Alexandra Lencastre, Margarida Bakker, de 24 anos, recorreu durante o fim de semana às suas redes sociais para denunciar ter sido vítima de agressão policial.

"Um polícia acabou de me bater com um bastão no Cais do Sodré quando saí do trabalho. É isto que se está a passar", começou por contar a jovem atriz.

"Estou bem. Inteira. É uma questão social e humana. Só queria alertar o pessoal sobre a falta de limites destas pessoas", pode ainda ler-se numa outra publicação.

Mais tarde, a filha de Alexandra Lencastre e Piet-Hein Bakker explicou de que forma terá ocorrido a intervenção policial de que fala. Tratou-se, segundo a própria, de uma tentativa de evacuar a zona.

"Não foi um ato individual, só para esclarecer. A polícia de intervenção recebeu ordens para evacuar as ruas do Cais do Sodré a partir das 03h00, que foi a hora a que saí do trabalho. Mal acendi um cigarro, começou a avançar uma linha policial altamente equipada a bater em toda a gente sem motivos, visto que não existiu qualquer tipo de provocação da minha parte e da maior parte dos presentes", relata.

Margarida, que tem nos últimos anos dado cartas como atriz, confessa ainda ter sido aconselhada por um outro polícia a não apresentar queixa relativamente à agressão de que diz ter sido alvo.

"Tentei apresentar queixa, mas fui aconselhada a não o fazer por um trabalhador do mesmo setor que me disse, e passo a citar, 'não vai levar a lado nenhum. Já recebemos queixas antes'", afiança, por fim.

