Decorreu esta terça-feira, 24 de maio, a antestreia do filme 'Revolta'. A apresentação da trama, realizada por Tiago R. Santos, decorreu nos UCI Cinemas El Corte Inglés e contou com a presença de várias figuras públicas.

Cristóvão Campos, Margarida Vila-Nova e Teresa Tavares foram alguns dos presentes, tal como pode ver através das imagens que marcaram o evento e que estão agora disponíveis em galeria.

'Revolta' é o primeiro desafio de Tiago R. Santos enquanto realizador. O argumentista é também responsável pelo guião desta longa-metragem, que conta com o apoio do ICA e da RTP.

Produzido pela MGN Filmes o filme 'Revolta' estreia a 2 de junho nos cinemas nacionais, com distribuição pela NOS Audiovisuais.

Nesta trama com marca nacional, as consequência da pandemia e da crise económica dão origem a uma revolta generalizada nas principais cidades do país. Paulo e Cristina, um casal de classe média alta com um filho recém-nascido, só não se juntam à indignação popular porque combinaram, nessa mesma noite, organizar um jantar para dois amigos: João, a atravessar um processo de divórcio que o mergulha numa estranha depressão; e Raquel, amiga de infância de Cristina que passou os últimos anos a atravessar o planeta numa viagem de autodescoberta. Neste apartamento ocorrerá um confronto entre o real e o virtual e serão reveladas as mais terríveis verdades.

Leia Também: Chris Hemsworth não falta à estreia de filme com Elsa Pataky