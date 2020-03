Foram várias as figuras públicas que no dia 19 de fevereiro marcaram presença no Casino Lisboa para assistirem à apresentação para convidados de 'A Peça que dá para o Torto'.

Marta Melro, Pedro Lima, Sandra Celas, Helena Isabel, Inês Aires Pereira, Melânia Gomes, Vera Alves e José Figueiras foram algumas das caras conhecidas que não faltaram ao evento.

Também a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, assistiu à produção e considerou que esta é um exemplo das iniciativas que se tornam muito importantes por "atraírem cada vez mais pessoas aos teatros, para ver as peças e os artistas nacionais".

