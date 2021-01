Maria Menounos e Keven Undergaro preparam-se para ser pais, como a figura pública deu a entender. A atriz e apresentadora, de 42 anos, e o marido, de 53, não podiam estar mais felizes por estarem a começar a construir uma família.

No episódio de terça-feira do programa 'Better Together', Maria Menounos explicou que estava a pensar mudar-se para Nashville, tendo acrescentado: "É lindo, e vamos ter uma família. Queremos criá-la num lugar onde hajam crianças na casa de um lado para o outro a brincar e sem nós termos medo. Los Angeles não nos dá isso".

De acordo com a imprensa internacional, a figura pública falou pela primeira vez da chegada dos bebés, que será em 2021, no episódio do dia 15 de dezembro. Na altura, ficou muito emocionada ao partilhar que a chegada dos bebés tem ajudado a encorajar a mãe, Litsa, numa fase difícil por causa da sua saúde. De recordar que Litsa está a lutar contra um tumor cerebral e no mês passado foi infetada com o novo coronavírus.

