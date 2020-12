Maria Menounos está a pedir "orações" aos fãs, depois de ter contado que os pais estão hospitalizados a lutar contra a Covid-19.

Ao fim de uma semana longe do podcast e programa diário 'Better Together', a atriz e apresentadora revelou que esteve afastada a cuidar dos pais.

A também jornalista, de 42 anos, explicou que inicialmente voou para Los Angeles para ajudar a mãe, Litsa, que foi diagnosticada com um tumor no cérebro.

"Recebemos algumas notícias não tão boas, esta segunda-feira, 23 de novembro, de que o tumor estava a crescer", disse no último episódio de 'Better Together', referindo-se à mãe. No dia seguinte, explicou que a pessoa que está a tomar conta da progenitora lhe tinha ligado a dizer que a mãe estava doente. Após a chamada, a figura pública e o marido, Keven Undergaro, voaram para junto de Litsa.

A atriz e apresentadora destacou depois que "os pais foram diagnosticados com Covid-19". A mãe foi de imediato para o hospital e o pai acabou por ser também internado logo a seguir. "Neste momento, os dois estão em hospitais separados aqui em Los Angeles", contou, muito emocionada.

Apesar da fase difícil, não deixa de estar grata pelo apoio que tem recebido da equipa médica que está a acompanhar os pais.

Leia Também: Príncipe Christian da Dinamarca infetado com Covid-19