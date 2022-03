Foi depois de ter atuado no 'Casa Feliz', junto e Ivo Lucas, que Carolina Deslandes falou sobre a nova edição do 'Ídolos', da SIC.

Foi há mais de uma década que a cantora participou no formato.

"Fico contente que volte, principalmente porque sei que o formato mudou e que agora já não há aquela coisa dos cromos. Há uma celebração de diferença e acho que esse era o grande problema do programa", começou por destacar.

"Aprendi coisas maravilhosas no programa. Fiz amigos para o resto da vida. Dois dos meus grandes amigos, que eu fui madrinha de casamento dos dois, conheci no 'Ídolos'", acrescentou. "Muda-te para sempre. Nós ficávamos a dormir num hotel, uns com os outros, tipo campo de férias. Criávamos amizades muito profundas e foi também o primeiro contacto que tive com a exigência da indústria, dos horários, dos ensaios", continuou.

Antes de terminar, deixou um conselho aos próximos concorrentes: "Não se deixem deslumbrar, curtam muito, que é uma experiência fixe".

