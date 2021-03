Esta sexta-feira, dia 12 de março, João Baião e Diana Chaves receberam no programa 'Casa Feliz', o elenco da série 'Patrões Fora', cuja 2.ª temporada estreia hoje à noite, na SIC.

Foi nesta altura que o apresentador reconheceu o talento dos atores com quem contracena, incluindo os mais novos, como Tiago Aldeia e Sofia Arruda.

"Estou embevecido com o Tiago e a Sofia. São duas pessoas maravilhosas com quem nunca tinha trabalhado", sublinha.

Entretanto faz uma confissão relativa à sua personagem, a Dona Odete: "Às vezes até fico com problemas de consciência por tratar tão mal a Sofia, estar-lhe sempre a chamar burra, é bullying. Às vezes até me dá vontade de chorar", notou, não contendo as lágrimas.

