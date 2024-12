Já se sabe que João Baião adora animais e nunca deixa de apresentar os "novos membros da família" aos seguidores.

Um dia depois do Natal, o apresentador presenteou-nos com uma fotografia da "Odete e do Óscar", um casal de ovelhas.

"Boa tarde. Apresento-vos os dois novos membros da família, a Odete e o Óscar. Não acham um lindo casal?", escreveu na legenda da imagem.

Rapidamente, surgiram vários comentários dos seguidores a elogiar os animais.

"Que bonequinhos", escreveu uma internauta. "O meu sonho era poder ter assim tantos animais como o João", escreveu outro.

Ora veja.