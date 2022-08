Joana Cruz voltou a emocionar os seguidores das suas redes sociais com um relato arrepiante sobre o recente combate que levou a cabo contra um tumor, luta essa que conseguiu vencer.

"Fez hoje um ano que me foi removido o que restava do tumor da mama, depois da quimioterapia. Mantive sempre a serenidade antes, durante e depois do processo.

Aceitei que há coisas que não podemos controlar, mas que o que não foge das nossas mãos é a forma como escolhemos passar pelos processos, mesmo os mais dolorosos.

Um cocktail de ingredientes que assentam numa base de confiança nos médicos e no agradecimento por cada dia, nos quais me foi dada a oportunidade de arregaçar as mangas para enfrentar o que fosse. Dito isto, que tenha ido e não volte nunca mais", escreveu a comunicadora na legenda de várias fotografias sem cabelo e a olhar pela janela do quarto de hospital.

João Baião, Iva Domingues e Catarina Raminhos são apenas algumas das caras conhecidas que comentaram a emocionante publicação.

