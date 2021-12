Britney Spears está de parabéns! A eterna princesa da pop completa hoje, 2 de dezembro, 40 anos, data que já assinalou na sua conta de Instagram.

A artista publicou um vídeo com as celebrações do dia, que foram partilhadas com o companheiro e noivo, Sam Asghari.

Conforme se pode ver pelas imagens, os festejos incluíram uma viagem de jato privado até um destino tropical e mesmo fogo de artifício.

Ora veja:

