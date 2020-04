Esta sexta-feira, dia 17 de abril, foi dia de festa em casa de Jorge Kapinha e Mafalda Teixeira. O único filho do casal, Gabriel, completou seis anos de vida.

Na impossibilidade de darem ao menino uma festa cheia de amiguinhos devido às medidas de precaução relacionadas com a pandemia do novo coronavírus, o casal fez a festa em casa e até preparou uma surpresa especial.

Enquanto estava na varanda, o pequeno Gabriel foi surpreendido por um carro da Polícia de Segurança Pública que parou e lhe cantou os parabéns.

"Uma das melhores surpresas no dia do aniversário do Gabriel. Muito obrigado à Polícia de Segurança Pública, nomeadamente aos agentes da Esquadra de Telheiras, que tão estoicamente nos protegem e nos mantêm seguros todos os dias e tão amavelmente fizeram com que o dia do 6.º aniversário do nosso filho tenha sido tão especial", escreveu o ator na legenda do vídeo que registou o momento.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: "De cabelo branco, mais gordinhos e com rugas", os D'Arrasar voltaram