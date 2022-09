A TVI está de parabéns. A novela 'Festa é Festa' foi distinguida com o prémio de Melhor Novela nos Venice TV Awards 2022, em Veneza.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou-se muito feliz com a conquista. "Que dia feliz. A novela 'Festa é Festa' ganhou o prémio de melhor telenovela a nível mundial nos Venice TV Awards. Esta é uma conquista de todos. De uma equipa que há mais de um ano e meio trabalha em alegria. E trabalha muito. Parabéns. A festa continua", escreveu a diretora de Entretenimento da TVI.

A apresentadora agradeceu ainda aos espectadores pelo facto de esta novela continuar a liderar as audiências no seu horário. "Vocês fazem parte do sucesso. Prometemos continuar a fazê-los rir. De uma forma muito séria", notou ainda Cristina Ferreira.

