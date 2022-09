Cristina Ferreira voltou a deslumbrar, uma vez mais, com o visual que escolheu para apresentar a gala do ‘Big Brother’ este domingo, 25 de setembro.

A apresentadora deslumbrou os espetadores ao surgir com um elegante vestido - com um toque de sensualidade - com tecido em glitter.

A criação de Micaela Oliveira foi conjugada com umas sandálias de Aquazzura e jóias de Swarovski.

Veja o visual na galeria.

Leia Também: Noite e dupla expulsão: Ana Maia e Daniel fora do 'Big Brother'