Semanas depois de ter saído da casa mais vigiada do país, Fernando Semedo anuncia a abertura da primeira loja.

Uma novidade que foi destacada numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira.

"São os bons momentos que guardo. As gargalhadas. As pessoas. Os ensinamentos e lições. Chegou o momento de fechar um ciclo, o da 'Gin Lovers', para me dedicar de corpo e alma ao meu 'The Cookie Cake', aos parceiros, aos meu clientes/amigos e… à abertura tão sonhada da primeira loja 'The Cookie Cake'", disse.

