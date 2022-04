Fernando Semedo foi um dos convidados do programa de Manuel Luís Goucha, na TVI, esta sexta-feira, 28 de abril. O chef, que participou no 'Big Brother Famosos', falou sobre as fases mais marcantes da sua vida, inclusive, quando a mãe este presa.

"A minha mãe é uma mulher incrível, tenho um orgulho enorme por tudo o que a minha mãe tem feito", começa por dizer.

"Houve alturas muito difíceis. Andava muito frustrado e disse das piores palavras que se pode dizer a uma mãe. Demorei muito tempo a conseguir aceitar aquilo que aconteceu", confessa.

"Eu, como era mais miúdo, tive uma fase em que estava mesmo revoltado. Explodia rapidamente e demorei a perceber que a minha mãe foi vítima de algo", acrescenta, realçando um momento que se deu quando a mãe veio para casa com pulseira eletrónica.

"Lembro-me que estava a ter uma discussão com a minha mãe - porque sentia que estava sozinho no mundo, que não tinha ninguém para me ajudar na escola, nas minhas decisões de vida, qualquer coisa que me dissesse chateava-me sem razão. Lembro-me que uma vez discutimos e eu disse ‘mãe, eu por ti perdi a amizade’. Tivemos um engano de três semanas em casa, não falávamos um com o outro.

Até hoje nunca pedi desculpa à minha mãe por si. ‘Mãe, se estás a ouvir, peço-te desculpa por ter dito isso’. É das coisas da vida que me arrependo mesmo. Foi das frases mais frias que disse na minha vida", disse por fim, já de lágrimas nos olhos.

Veja o momento.

