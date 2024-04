Fernando Rocha esteve na RFM à conversa com Daniel Fontura, Joana Cruz e Rodrigo Gomes, ocasião na qual abordou diversos temas.

Questionado sobre por quanto dinheiro aceitaria entrar no reality show 'Big Brother', o comediante respondeu: "Não é uma questão de dinheiro, eu não me dou 10 minutos fechado, quanto mais dois meses".

"A Teresa Guilherme já me convidou e eu disse-lhe: 'oh Teresa, ao fim de 10 dias eras tu que me expulsavas da casa, amiga'", disse ainda, deixando os radialistas às gargalhadas.

Veja o momento:

