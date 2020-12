Fernando Rocha faz parte da nova novela da SIC, 'Amor Amor', como já tinha sido anunciado. No entanto, agora o comediante decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um momento especial que viveu esta quinta-feira.

"Hoje fiz a minha primeira cena com o Ricardo Pereira.Foi com ele e com o grande Renato Godinho. Obrigado aos dois, está a ser uma experiência incrível", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece junto de Ricardo Pereira.

"'Amor Amor' vai ser uma novela cheia de ritmo", rematou.

