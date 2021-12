No programa 'Domingão' de ontem, 20 de dezembro, na SIC, João Baião não resistiu em fazer uma brincadeira com João Paulo Sousa. No desafio, João ficou de olhos vendados, enquanto Baião lhe pediu para que este fosse tocando com o dedo em diversos lugares de uma Barbie (imaginária).

Depois de um momento de marotice por parte de Baião, conforme poderá ver aqui, Fernando Rocha não resistiu e num tom de indignação e brincadeira afirmou para as câmaras: "Depois eu é que sou ordinário!".

Um momento que valeu umas quantas gargalhadas.

