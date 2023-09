Fernando Rocha e a mulher, Sónia, foram pais pela primeira vez há precisamente 24 anos. A semana da família termina com a comemoração do aniversário do filho do casal, data que foi destacada no Instagram pelo humorista.

"Passaram 24 anos. Assisti a várias fases da tua vida, bebé, criança, adolescente e adulto, e analisando por todas estas etapas que passaste, há uma coisa que se manteve em todas estas fases. O orgulho que tenho em ti e em ser teu pai", começou por escrever o comediante.

"Parabéns. Não tenho mais nada a dizer, estás um homem feito com bons valores e és o melhor ser humano que conheço, a tua sensibilidade é única, a preocupação que tens por qualquer ser é tão bom de assistir. Parabéns filhote. Não só por fazeres anos, como pela pessoa que és. Amo-te até rebentar isto tudo, o orgulho que tenho por ti já explodiu há muito. Só quero que sejas feliz", completou.

De recordar que além de Diogo Rocha, o casal tem ainda em comum a filha Catarina, de 18 anos.

