Esta terça-feira, dia 1 de agosto, o sol ficou escondido em algumas zonas do país e até regressou a chuva ao norte. E é com este tempo menos caloroso que damos as boas-vindas ao mês de agosto, levando Fernando Rocha a fazer um vídeo onde se lembra dos emigrantes.

"Anda um emigrante o ano inteiro à espera do mês de agosto para poder fazer umas férias em Portugal para vir à praia, e olhem para isto… Está a chover", começou por dizer.

"Meu querido mês de agosto, por ti levo o ano inteiro a esperar, levas com a chuva no rosto, meu querido mês de agosto...", acrescentou a cantarolar. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: TAP pagou educação a filhos de gestores. Fernando Rocha reage