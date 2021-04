Fernando Rocha viveu esta quinta-feira um dia de emoções fortes. O humorista gravou a sua última cena em 'Amor, Amor', a primeira novela em que participou.

"Acabaram as rodagens de 'Amor, Amor'. Estou muito feliz pelo resultado do meu empenho e muito triste porque acabou um projeto que se dependesse de mim, seria eterno", começa por declarar na legenda de um vídeo gravado após a sua saída de cena e no qual dedicou um agradecimento a toda a equipa que o ajudou neste projeto e em especial a Daniel Oliveira - diretor-geral de entretenimento e diretor de programas da SIC.

"Obrigado SIC, obrigado SP e um obrigado muito especial ao Daniel Oliveira por ter acreditado em mim para este papel", realça o humorista nas imagens.

