Fernando Rocha mostrou-se muito indignado perante os comentários que têm sido feitos em relação à prestação da seleção nacional no Euro 2020. Este domingo, 27 de junho, Portugal foi eliminado depois de perder a partida dos oitavos de final frente à Bélgica, por 1-0.

"Para esses gajos que dizem que nós fomos campeões europeus em 2016 por sorte, eu tenho toda a legitimidade de dizer que ontem fomos eliminados pela Bélgica por azar!", começa por dizer.

"Agora vêm estes gajos - que é típico de um português, mete nojo esta m**** -, a c**** no trabalho que o Fernando Santos e esta equipa toda fez. Notem: em toda a história do futebol português, o Fernando Santos foi o único gajo que nos deu um título", evidenciou.

"Fernando Santos, por mim, és nosso selecionador até dizeres 'não quero mais'. E os jogadores estão todos de parabéns. Foi azar, metam isso na cabeça", terminou.

Veja o vídeo de seguida.

