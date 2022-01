Ema Monteiro, antiga concorrente do 'The Voice', mostrou que a avó ainda se lembra de um dos temas do músico.

Fernando Daniel não ficou indiferente à recente publicação partilhada por Ema Monteiro. A antiga participante do programa 'The Voice' emocionou o músico e os seus seguidores ao revela um vídeo onde mostra a avó a cantar consigo o tema 'Sem Ti'. "E a minha avó que tem Alzheimer e passado quase um ano ainda se lembra da 'Sem Ti'", realça Ema na legenda das imagens, que mereceram uma reação por parte de Fernando Daniel. "Música é também isto. Obrigado pela partilha, Ema. Um beijo para a tua avó", escreveu o cantor ao publicar o vídeo na sua página de Instagram. Leia Também: Fernando Daniel partilha ternurentos novos vídeos com a filha