Fernando Daniel partilhou nas redes sociais uma reflexão sobre a guerra que está a acontecer na Ucrânia, lamentando profundamente as vidas que já se perderam com as invasões russas, e mostrou que, à distância, quer ajudar.

"É impossível ficar indiferente a tudo isto. Jamais havia pensado ter de dizer à minha filha daqui a uns anos, que pouco depois de ela nascer existiu uma guerra. Uma guerra cruel e desigual. Movida pela ditadura e pelo cérebro de alguém que tem uma pedra no lugar do coração", começou por dizer.

E lembrou: "No passado dia 27, depois de tocar esta música no Coliseu dos Recreios, fez-se 1 minuto de silêncio em solidariedade com a Ucrânia e em memória das vidas que já se perderam e que desde então tem vindo, infelizmente, a aumentar. Durante esse minuto muita coisa me passou pela cabeça".

Com isto, o artista confessou: "Assumo que não consigo deixar a minha filha de quase 3 meses e partir em viagem para ajudar, seja numa tenda a distribuir bens, seja de arma na mão a ajudar a defender um país que tem o direito de ser livre. No entanto posso ajudar por aqui, por isso dia 18 irei fazer juntamente com a minha equipa recolha de bens essenciais (produtos de primeiros socorros, roupas, produtos de bebé, alimentos…)".

Por fim, Fernando Daniel afirmou que "ainda não sabe" como concretizar a ideia, mas vai pensar numa forma que permita os fãs participarem na iniciativa.

