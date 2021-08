A nova mininovela de verão da RTP1, 'Pôr do Sol', tem feito sensação nas redes sociais, sobretudo no Twitter. A produção do primeiro canal, um género de sátira às produções que foram dominando o panorama nacional ao longo das últimas duas décadas, tem dado que falar devido aos seus guiões mais inusitados.

Conforme se pode ver numa promoção feita pelo canal ao episódio deste noite, há dois artistas bem conhecidos que participarão: Fernando Daniel e Diogo Piçarra.

Na cena em questão, Fernando diz que ele e a sua banda já "tocaram online para mais de 40 pessoas".

