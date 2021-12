Fernando Daniel e a companheira, Sara Vidal, foram pais da pequena Matilde esta terça-feira, 14 de dezembro. Notícia que foi desde logo destacada na página de Instagram dos papás 'babados', mas não ficaram por aqui.

Depois de terem dado a conhecer a bebé, a primeira filha em comum, Fernando Daniel publicou um carinhoso vídeo em que aparece sentado no hospital com a bebé ao colo. "Apresento-vos o som mais bonito do mundo", diz o cantor ao mostrar os sons que a menina fazia enquanto dormia.

Mas não ficou por aqui e partilhou outro vídeo da companheira a descansar e aproveitou a publicação para se declarar. "Uma guerreira. Temos muita sorte, filha". Veja na galeria.

Por sua vez, a companheira de Fernando Daniel, Sara Vidal, também destacou uma carinhosa fotografia do artista com a filha ao colo. "Como parar de olhar?", escreveu.

