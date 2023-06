Fernando Daniel partilhou esta segunda-feira, dia 19 de junho, um desabafo acerca da passada gala do programa 'The Voice Kids', do qual é jurado.

Com vários registos dessa noite, o cantor explicou os motivos que o levam a considerar que a emissão foi particularmente complicada.

"Ontem foi um dia difícil… mas muito bonito. Ontem todos crescemos. Todos aprendemos um pouco mais e assim é que é bonito. Matilde, espero por ti. Júlia, a vitória está ao virar da esquina, estamos todos a torcer por ti", pode ler-se.

Júlia, que Fernando Daniel refere no texto, está na final do concurso da RTP. Caso vença, tornar-se-á na terceira conquista do cantor.

