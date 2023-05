A morte de Elísio Donas, membro dos Ornatos Violeta, apanhou a comunidade artística e os fãs da banda de surpresa. O artista morreu aos 48 anos, vítima de doença súbita, segundo confirmado à Lusa.

Uma das figuras públicas que fez questão de prestar uma homenagem foi Fernando Alvim.

"Conheci o Elísio Donas quando tinha 18 anos. Era o inicio de tudo, o meu início, o dele, o inicio dos Ornatos Violeta. Elísio era de todos eles aquele com quem mais falava, era uma espécie de agente e teclista da banda, de relações públicas e teclista, uma pessoa empenhada, organizada, de um empenho fora do comum", recorda.

"A vida foi-nos separando a espaços mas nunca deixamos de saber um do outro, de falar das vidas um do outro, do que deu certo, do que deu errado, daquilo que ainda ambicionávamos. Elísio tinha ambição, talvez a sua vida não tivesse sido o que imaginara quando tinha 18 anos mas dificilmente a vida é o que imaginamos", continua.

"A última vez que estivemos juntos, foi no centro comercial Stop, na sala de ensaios dos Ornatos, onde se preparavam para o concerto que deram na última edição da Queima das Fitas. Sabia lá eu que seria a última vez que o veria, sabia lá eu que pouco tempo depois teria esta triste noticia", completa.

Leia Também: "É um dia de tristeza imensa. Estarás sempre vivo nos nossos corações"

Leia Também: Morreu Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta. Tinha 48 anos