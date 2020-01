Fernanda Serrano, que se divorciou do empresário, radialista e ex-apresentador de televisão Pedro Miguel Ramos no verão passado, reencontrou o amor. Ricardo Pereira, um treinador pessoal divorciado, é a nova paixão da atriz e apresentadora da TVI, de quem é vizinho, avança a edição de hoje do Correio da Manhã. De acordo com o jornal, a artista, que se encontra de férias em São Tomé e Príncipe, viajou para África com o novo namorado e com um casal amigo.

"Embarcou acompanhada por dois amigos e um outro homem", revela uma testemunha. Nas fotografias que tem publicado nas redes sociais, Fernanda Serrano surge sempre sozinha e sorridente. "Achei o paraíso! O lugar mais bonito que já visitei é aqui", confidencia a artista, que tem aproveitado para descansar e para namorar com o treinador pessoal que reside na Marisol, na Charneca de Caparica, perto da Herdade da Aroeira, onde a atriz e apresentadora reside.