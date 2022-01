Fernanda Serrano encontrou uma carinhosa fotografia no seu álbum e fez questão de partilhar a mesma com os fãs. Na imagem, a atriz aparece junto do falecido Nicolau Breyner.

Ao mostrar a recordação aos seguidores, através da sua página de Instagram, Fernanda Serrano contou que a imagem foi captada "no dia do lançamento da novela 'A Impostora', a última que o Nico fez".

"Deixas tantas saudades! O teu humor e boa disposição fazem-nos tanta falta! Já lá vão seis anos! Como passa o tempo", acrescentou a atriz.

De referir que na fotografia também está presente Isaac Alfaiate. Veja abaixo:

