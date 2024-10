Fernanda Serrano prometeu que "tinha algo para mostrar"... e cumpriu! A atriz partilhou várias imagens do seu novo visual onde aparece morena e com franja.

Nas redes sociais, a atriz escreveu: "My next love [o meu próximo amor, em português]… Clarice! A despedir-me da minha Júlia, que nos passou tantas mensagens boas para tantas mulheres como nós, que precisamos de um abre olhos na nossa vida", revelou Fernanda.

A atriz faz parte do elenco na nova novela da TVI, ‘A Protegida’, que deverá estrear no início do próximo ano.

Veja na galeria o novo visual da atriz.

Leia Também: Halloween. Fernanda Serrano como nunca a viu