Esta segunda-feira, 4 de outubro, foi um dia especial para Fernanda Serrano. A mãe da atriz completou mais um ano de vida, data que a atriz fez questão de evidenciar através de uma carinhosa publicação que fez nas redes sociais, onde mostra a mãe em raras fotografias.

"Hoje a minha mãe faz anos! Que me deu vida 2 vezes! Que me deu a mão assim que nasci até agora… de quem me lembro estar ao meu lado, todos os momentos difíceis e especiais da minha vida. Ontem, hoje, amanhã. Todos os dias da nossa vida, será assim. Juntas e de mão dada... obrigada mãe! Amo-te muito", escreveu.

Veja a ternurenta partilha:

