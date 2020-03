Fernanda Serrano marcou presença esta quarta-feira, dia 4, na Gala Cosme Damião, cerimónia que anualmente galardoa aqueles que foram os melhores atletas do Benfica. A atriz brilhou no papel de apresentadora do evento, ao lado do jornalista Luís Costa Branco, e na passadeira vermelha.

Aliás, foi ao posar para os fotógrafos que esta surpreendeu ao mostrar que tinha levado consigo uma companhia muito especial: o filho Santiago, de 15 anos.

"Agora já tenho a companhia ideal para me acompanhar nestes momentos! O meu príncipe! A minha cara de mãe babada", declarou a estrela da TVI ao mostrar uma fotografia do evento onde surge precisamente ao lado do filho mais velho.