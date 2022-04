Mickael Carreira surpreendeu os seguidores com imagens da atriz com a 'sogra'. As 'protagonistas', entretanto, já reagiram.

Depois de Mickael Carreira ter gravado Carolina Carvalho, namorada de David Carreira, a falar francês com a 'sogra', Fernanda Antunes, ambas recorreram também ao Instagram para falar das imagens. Nas stories da sua página de Instagram, Fernanda Antunes disse: "Mickael Carreira e Carolina Carvalho, adoro-vos, mas não me pediram autorização para isto". Por sua vez, Carolina Carvalho escreveu: "A madamita é a maior". Veja ambas as reações nas imagens da galeria. Leia Também: Mickael Carreira mostra Carolina Carvalho a falar francês com a 'sogra'



