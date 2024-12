A série 'Tony' estreia no próximo sábado, dia 7 de dezembro, e promete surpreender os telespectadores que vão poder assistir à vida de um dos maiores artistas do país.

Bárbara Lourenço interpreta o papel de Fernanda Antunes, ex-mulher de Tony Carreira e mãe dos filhos do cantor. A atriz esteve no programa 'Dois às 10' e, em conversa com Cláudio Ramos, afirmou:

"A Fernanda é uma mulher muito forte, pilar da família Carreira. Teve mão em tudo, tanto no seio familiar como profissional", disse a jovem, que refere que vive o papel da matriarca desde os anos '80 aos anos 2000.

Questionada se tem medo da reação da empresária, Bárbara garantiu: "Não tenho medo da reação, mas quando recebi o convite entrei em pânico", revelou.

A atriz afirma também ter um ponto a favor: "Sou super parecida com ela", referiu.

