Por estes dias, várias são as caras conhecidas que estão a desfrutar das merecidas férias de verão junto da praia. Mas é pelas redes sociais que têm feito subir a temperatura...

As famosas portuguesas têm arrasado com fotografias dos dias de descanso nas quais se destacam as silhuetas e a sensualidade. Veja na galeria quem são as figuras públicas que têm arrancado suspiros no Instagram por estes dias.

Leia Também: "Que power". Cristina Ferreira arrasa em biquíni em nova foto das férias