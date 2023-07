Os reis de Espanha Felipe e Letizia juntaram-se às filhas, as princesas Leonor e Sofia, na tarde desta segunda-feira, dia 31 de julho, e desfrutaram daquele que foi o primeiro passeio da família durante as férias de verão.

De acordo com a imprensa internacional, estas são as primeiras fotografias da família que marca a estadia em Maiorca. As imagens foram captadas nos Jardines de Alfabia, na Serra de Tramuntana. Veja na galeria.

De recordar que, como o Fama ao Minuto já tinha destacado anteriormente, o primeiro ato oficial presidido por Felipe VI e Letizia será no dia 3 de agosto, quando as portas do Palácio Marivent vão reabrir para a receção à sociedade balear, a que os reis presidem todos os anos.